Киев, 29 февраля, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Большинство жителей Украины не верит в то, что Крым может вновь вернуться под контроль киевской власти. Таковы результаты опроса, опубликованные на сайте информационного агентства «112 Украина».

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Опрос был опубликован на сайте вечером в воскресенье, 28 февраля. Опрос о возможности возвращения Крыма в состав Украины был устроен таким образом: пользователь мог выбрать один из трех предложенных ответов. Первый — «Да. При постоянном политическом и экономическом давлении на РФ», второй — «Нет. Россия никогда на это не пойдет», третий — «Возможно, но не в обозримом будущем». Посмотреть, какое конкретно количество людей проголосовали за тот или иной вариант ответа на сайте, нельзя.

Однако что касается процентного соотношения, то еще верят в возможность возвращения Крыма под крыло Киева почти 12% голосовавших, более 73% выразили противоположную точку зрения, еще 12% респондентов ответили, что Крым может стать частью Украины, но не в обозримом будущем.

Напомним, что днем ранее стало известно, что киевские власти ведут подготовку специального подразделения Нацгвардии для операции по возвращению Крыма, о чем заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет не без иронии отметил, что уже находится в ожидании «этих горе-освободителей».

«Крым окончательно и бесповоротно, согласно требованиям российского, украинского и международного законодательства, по итогам волеизъявления населения, вошел в состав России», — напомнил Шеремет.