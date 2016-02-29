«Безумный Макс: Дорога ярости» — «Оскары» за монтаж и сведение звука
Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 05:56 — ИА Регнум. За монтаж статуэтку получили Марк Манджини и Дэвид Уайт.
Цитата из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». реж. Джордж Миллер. 2015. Австралия-США
Мятежники
А за ними следом — Крис Дженкинс, Грегг Рудлофф и Бен Осмо — за сведение звука.
Цитата из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». реж. Джордж Миллер. 2015. Австралия-США
Макс
В номинации «Лучший звуковой монтаж» претендовали на «Оскар»:
- Марк Манджини и Дэвид Уайт — «Безумный Макс: Дорога ярости»;
- Оливер Тарни — «Марсианин»;
- Мартин Эрнандес и Лон Бендер — «Выживший»;
- Алан Роберт Мюррей — «Убийца»;
- Мэттью Вуд и Дэвид Акорд — «Звёздные войны: Пробуждение силы».
В номинации «Лучший звук» конкуренцию Безумному Максу составили:
•Энди Нельсон, Гэри Райдстром и Дрю Кунин — «Шпионский мост»
•Пол Мэсси, Марк Тейлор и Мак Рут — «Марсианин»;
•Джон Тейлор, Фрэнк А. Монтаньо, Рэнди Том и Крис Дьюэстердек — «Выживший»;
•Энди Нельсон, Кристофер Скарабосио, Мэттью Вуд и Стюарт Уилсон — «Звёздные войны: Пробуждение силы».