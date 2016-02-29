Пекин, 29 февраля, 2016, 04:20 — ИА Регнум.



j.news.163.com Сторожевой корабль «Дацин»

В Аденском заливе завершились первые совместные антипиратские учения, в которых приняли участие военные корабли ЕС и КНР.

Согласно официальному заявлению представителя Министерства национальной обороны КНР, начавшиеся 27 февраля учения успешно завершились. В антипиратских учениях в восточной части Аденского залива приняли участие сторожевые корабли 22 эскадры ВМС НОАК и 465 эскадры морского флота ЕС. Прошедшие учения стали первой в истории совместной тренировкой китайского и европейского флота, пишет «Чжунго цзюньван».

Китайскую сторону представляли сторожевые судна «Дацин» и «Тайху». Помимо кораблей в совместных учениях приняла участие палубная авиация. Экипажи вертолетов отработали маневры по защите гражданских судов от пиратов с воздуха.

Спецотряды продемонстрировали свои навыки по освобождению заложников. По сценарию учений на одном из судов была захвачена в плен команда корабля. Китайские и европейские отряды по освобождению заложников поочередно освободили пленников, после чего обменялись опытом и знаниями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительства КНР и Джибути договорились о строительстве базы материально-технического обеспечения китайских миротворцев, защищающих гражданские суда в Аденском заливе. В настоящее время в Джибути служит около 800 китайских миротворцев.