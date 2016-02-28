Чебоксары, 29 февраля, 2016, 00:40 — ИА Регнум. На сессии Госсовета Чувашии руководитель администрации главы республики обвинил журналиста ИА REGNUM в некомпетентности. Это заявление является ложью.

Юрий Васильев в центре, слева — прокурор Чувашии Сергей Легостаев

Сессия республиканского парламента 25 февраля надолго запомнится вызывающим заявлением руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева: с высокой трибуны высокопоставленный чиновник, отвечая на уже дежурный вопрос о численности госаппарата, вдруг заявил, что журналист ИА REGNUM «не компетентный и понятия не имеет, что гражданские служащие и лица, занимающие госдолжности, — это две абсолютно разные вещи».

ИА REGNUM приводит стенограмму «вопроса-ответа».

Депутат Моляков: «Уважаемый глава, вот мы бурно обсуждали количество сокращаемых единиц и т.д. Вопрос: законодательно, исходя из постановления Кабинета министров Чувашской Республики, сколько штатных единиц сейчас числится в вашей администрации, которой вы руководите? Сколько утверждено в документах? По-моему, 87 человек, если я не ошибаюсь. И сколько работает реально? По-моему, 111 человек. Произошло ли сокращение с уровня 111 человек за последние два месяца, как мы обсуждали эту проблему, или там работают люди, и источники их финансирования какие-то иные — кто-то по-другому платит, или вы находите какие-то способы…»

Васильев: «Игорь Юрьевич, спасибо за вопрос. Первое, значит. Я не глава администрации, а руководитель администрации главы Чувашской Республики. Прошу в последующем так и обратиться. Это первое. Второе: значит, я не знаю, откуда вы какие сведения берёте, но я вам официально заявляю второй раз. Помните, я месяц назад об этом говорил. Значит, количество государственных гражданских служащих в администрации главы Чувашской Республики 106 единиц. Значит, было 96 — стало 106. Значит, какое-то издание, подобие «Регнума» — из-за того, что там журналист, на мой взгляд, не компетентный и понятия не имеет, что гражданские служащие и лица, занимающие госдолжности, — это две абсолютно разные вещи. Вот у нас увеличение было на 10 человек, ещё раз запишите — 106 единиц государственных гражданских должностей, на 10 увеличение. И две госдолжности увеличение, это вице-премьеры. Вот общее количество — 10 государственных гражданских служащих и две госдолжности. Какой-то корреспондент, кому вы верите, очень сильно ошибается, Игорь Юрьевич».

Вопрос: чем заболел руководитель администрации главы Чувашии, что настолько изменило его сознание, заставив его выступать с ложными и лживыми обвинениями в адрес ИА REGNUM? Ведь ровно такие же данные и приводило ИА REGNUM, представив цифры и комментарии и Васильева, и главы республиканского Минфина Светланы Енилиной, и Чувашстата. И вопрос второй: отчего так разволновался руководитель администрации главы Чувашии, что начал сыпать обвинениями и громогласно поучать депутата?

Напомним, в начале декабря 2015 года при обсуждении бюджета парламентариями выяснилось, что в администрации главы Чувашии во время кризиса прибавилось 12 человек. Об этом сообщила министр финансов Светлана Енилина, не уводя депутатов в дебри и не дробя чиновников на госслужащих и тех, кто занимает государственные должности. Через две недели Юрий Васильев на сессии «поправил» министра, заявив, что с сентября в штат администрации введено дополнительно 10 человек. «Вместо 20 человек, которые, по нашим подсчётам, должны были быть, мы увеличили на 10 человек. Было 96, сегодня 106», — сказал Васильев, умолчав о появлении двух новых вице-премьеров на госдолжностях. Эти цифры и привело ИА REGNUM в своих публикациях, дословно процитировав и самого чиновника.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, настоящим вызовом в чувашской программе «антикризисных мер» стало появление двух новых членов правительства в ранге вице-премьеров, без портфелей (без финансово-распорядительных функций), зато с кабинетом (и, вероятно, хоть одним помощником) и соответствующей статусу зарплатой. Напомним, согласно декларациям членов правительства за 2014 год, в среднем зарплата министра в ранге вице-премьера составляла около 175 тыс. рублей, у кого-то больше — в зависимости от стажа чиновничьей службы. Таким образом, можно предположить, что бюджетные траты на содержание нынешних вице-премьеров-«кураторов» могут составить 3,8 млн рублей ежегодно.

Напомним, по официальным данным Чувашстата, на конец сентября 2015 года в Чувашии должности государственной гражданской службы замещали 5459 человек. В том числе в федеральных органах власти работали 4058 служащих: за июнь-сентябрь их численность снизилась на 61 человека. В республиканских органах власти трудился 1401 человек: за июнь-сентябрь их численность увеличилась на 18 человек. Средняя зарплата у республиканских чиновников за данный период достигла 30,7 тыс. рублей (в I полугодии — 30,2 тыс. рублей), что на 2,3% выше по сравнению с январем-сентябрем 2014 года. В том числе в органах исполнительной власти получали в среднем по 32,6 тыс. рублей — увеличение на 2,8%.