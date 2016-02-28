Барнаул, 28 февраля, 2016, 15:37 — ИА Регнум.



«МК на Алтае» Снос самострой на Алтае

Алтайский закон о патриотизме

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) приступили к разработке, так называемого, «закона о патриотизме». Подвигло их к этому февральское выступление президента Путина, который предложил считать «патриотизм объединяющей национальной идеей», — передает 28 февраля сайт «Барнаул.ФМ» со ссылкой на депутата АКЗС Андрея Осипова.

По словам парламентария, к проекту привлечена «серьёзная рабочая группа», а сам закон «достаточно важен». «Подробности о том, что будет содержать новый закон, вице-спикер не раскрыл», — передает «БарнаулФМ».

Известно, что на федеральном уровне закон о патриотизме готовят депутаты Госдумы. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, выступивший с подобной инициативой, считает, что закон «будет способствовать формированию национального самосознания».

Зарплата сократилась, налоги выросли

О ситуации со сбором налогов в Алтайском крае за 2015 год 26 февраля проинформировал ИД «Алтапресс» со ссылкой на руководителя регионального отделения УФНС Валерия Тараду.

По его словам, ВВП в России снизился на 3,9%, сократился потребительский и инвестиционный спрос, инфляция составила 12,9%. При этом в Алтайском крае ВРП показал небольшой рост за счет увеличения объемов производства в аграрной и строительной отраслях. Оборот всех организаций возрос на 3,8%. Однако товарооборот розничной торговли сократился на 9,4%, объем грузоперевозок — на 3,5%, реальной зарплаты — на 10,4%, — отметил чиновник.

«Налогоплательщики Алтайского края в 2015 году перечислили в бюджеты 63,4 млрд рублей, увеличив на 4% показатели предыдущего года. Добиться позитивного результата удалось в первую очередь благодаря росту НДС на 20%, ушедшему, впрочем, в федеральный бюджет. Остальные налоги показали или слабый рост, или падение. Важный для краевой казны налог на прибыль не рухнул только благодаря успешному году для аграриев и переработчиков, увеличивших свой доход», — передает ИД «Алтапресс».

Сайт издательского дома приводит также информацию о том, что по объемам поступлений сокрушительно ударило падение выплат налога на прибыль территориальных подразделений крупных федеральных компаний: Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и других. Их доля в общем объеме этого налога сократилась с 43% до 20%.

«Спасти ситуацию удалось за счет роста прибыли краевых предприятий. Она составила 25 млрд, что на 27% больше, чем в 2014 году. Благодаря этому удалось дополнительно аккумулировать 1,2 млрд рублей налога. Следствием падения реальных зарплат стало небольшое сокращение поступлений НДФЛ», — передает ИД «Алтапресс».

Самым жизнеутверждающим налоговики назвали НДС, прибавивший 21%, или 2,5 млрд рублей. Как пояснил Валерий Тарада, прирост произошел из-за «адаптации производителей к изменившимся условиям», из-за роста цен, повышения объемов производства в сельском хозяйстве, в связи с импортозамещением.

Скончался известный барнаульский банкир Николай Николаев

В ночь с 23 на 24 февраля в Барнауле на 57-ом году жизни скончался президент признанного банкротом «Зернобанка» Николай Николаев. Об этом 24 февраля сообщило ИА «Банкфакс» со ссылкой на представительство регионального «Народного фронта», сопредседателем которого г-н Николаев являлся на протяжении двух лет. Точный диагноз, ставший причиной смерти, пока не назван.

Предположительно, речь идет о раке. При этом прогрессировать болезнь стала на фоне событий, связанных с крушением «Зернобанка», — отмечает ИА «Банкфакс».

Информагентство напоминает, что 24 сентября 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию у «Зернобанка» в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, из-за чего банк в сентябре систематически допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами.

«Глава «Зернобанка» Николай Николаев вскоре после начавшихся проблем подал заявлении о выходе из числа сопредседателей реготделения «Народного фронта» в Алтайском крае. Чуть позднее г-н Николаев, по данным источников ИА «Банкфакс», оказался в одной из барнаульских больниц.

Радиостанция «Серебряный дождь» прекратила вещание в Барнауле

Радиостанция «Серебряный дождь в Барнауле», вещающая на частоте 106,4 FM, внезапно прекратила своё существование, — об этом 28 февраля пишет сайт «Барнаул.ФМ».

Как рассказал «Барнаул.фм» источник в коллективе станции, перемены произошли внезапно. Утром в пятницу, 26 февраля, сотрудникам сообщили, что вечером всё оборудование увезут, а в понедельник на работу выходить уже не нужно. При этом штатным сотрудникам пообещали компенсацию. Федеральная радиостанция «Серебряный дождь» начала вещание летом июля 1995 года. В Барнауле «Серебряный дождь» появился в конце сентября 2006 года. Местная редакция входила в состав издательского дома «Алтапресс», — передает «Барнаул. ФМ».

На Алтае «Радио России"переводят из УКВ в FM-диапазон

Филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ» начал перевод вещания «Радио России» из УКВ в FM-диапазон. Алтайский радиотелецентр РТРС уже завершил монтаж оборудования для FM-трансляции радиостанции в Красногорском, — передает 28 февраля газета «Алтайская правда» («АП»).

«Сегодня «Радио России» транслируется в УКВ-диапазоне практически во всем Алтайском крае. Исключение составляет Бийск. Сеть передающего оборудования радиостанции морально устарело и перестало отвечать необходимым показателям качества. При этом парк УКВ-приемников намного меньше, чем приемников в FM-диапазоне», — поясняет «АП».

По окончанию этой работы общий охват населения с учетом зон перекрытия составит около 89% населения Алтайского края.

Качество жизни в Алтайском крае улучшилось

О рейтинге агентства «РИА Рейтинг», эксперты которого исследовали качество жизни, сообщило 25 февраля ИА «ПолитСибРу».

«Алтайский край в рейтинге занял 61 строчку с рейтинговым баллом 39. По сравнению с прошлым голом регион улучшил свой результат, в 2014 году край занимал 66 строчку. Выше всех сибирских регионов — на 22 месте — в рейтинге располагается Новосибирская область, а ниже всего в списке Республика Алтай и Забайкальский край, они занимают 80 и 81 строчку», — отмечает информагентство.

Известно, что в «Рейтинге регионов по качеству жизни — 2015» первые позиции занимают Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Воронежская, Липецкая и Свердловская области.

Федеральная программа «Устойчивое развитие села» на Алтае

В Алтайском крае планируют утвердить бюджет федеральной программы «Устойчивое развитие села» на 2016 год. За 2015 год потрачено более миллиарда рублей на развитие инфраструктуры, строительство школ, больниц и домов для жителей сел, — видеосюжет на эту тему 26 февраля подготовили корреспонденты программы «Вести-Алтай».

«Эта программа действует с 2008-го — федеральная программа социального развития села. Практически каждый год жители нашего села участвуют в этой программе. За последние 3−4 года у нас 5 семей колхозников попали в эту программу», — поясняет председатель СПК «Путь к коммунизму» Виктор Василец.

Торговый самострой на Алтае

Как в Алтайском крае борются с незаконными торговыми объектами 24 февраля сообщает газета «Московский комсомолец на Алтае».

«Проблема самостроя год от года актуальности не теряет: ежегодно в городах сносят сотни объектов. В 2014 году на рынке на ул. Пионеров в Барнауле попали под зачистку 70 нестационарных торговых точек. Тогда же ликвидировали ресторан «Арарат» на Змеиногорском тракте. На освободившемся месте городские власти планировали реконструировать дорожную развязку, связывающую шоссе Ленточный бор с Южным и Змеиногорским трактами. Пока неизвестны сроки начала строительства и источники финансирования. Ликвидировали пару лет назад торговлю на площади Спартака, а еще раньше — цветочные киоски на площади Октября. На месте Первомайского рынка построен торгово-офисный центр «Гулливер», на месте Старого базара, расставшегося с уличными торговцами буквально накануне 2016 года, — нет ничего. А вот на пересечении улиц Мамонтова и Фомина, где находился торговый павильон, установили мусорные контейнеры», — напоминает «МК».

«В Барнауле достаточно примеров, когда отношения бизнеса и городских властей решались с минимальным ущербом для обеих сторон», приводит данные полномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров. «Не должно быть такого беспорядка, при котором каждый строит там, где хочет.

Другой вопрос, если предприниматель установил что-то и это не мешает никому, тем более если идет реализация продукции местных предприятий. В этом случае стоит идти по пути узаконения этих объектов, естественно при условии оплаты налогов в бюджет, а не сноса», — прокомментировал «МК» депутат Барнаульской городской думы Юрий Ряполов.