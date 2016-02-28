Пермь, 28 февраля, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В Перми ранним утром 26 февраля в городскую службу спасения поступила информация о нарушении кладки верхних этажей дома по улице Петропавловской, 14. На место выехали заместитель главы администрации Перми Николай Уханов, эксперты-строители, специалисты городского департамента ЖКХ и администрации Ленинского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации мэрии. В этот же день, по итогам осмотра конструкций дома собрана городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой принято решение признать ситуацию аварийной и начать выселение жильцов.

motaen.com Разрушенная комната

Жители стали допускаться в свои квартиры лишь в сопровождении сотрудников полиции и службы спасения. Организованный на месте штаб принял решение, что работа по переселению будет вестись в течение трех дней.

Всего в доме 32 квартиры, в которых проживают более 160 жильцов. Первый этаж занимают коммерческие структуры. На данный момент две квартиры уже расселены. Пока власти предлагают жильцам временное жилье — 14 комнат в маневренном фонде и номера в гостиницах.

Подчеркнем, что десятки семей проживали в доме, арендуя комнаты. Им, по всей видимости, никаких предложений по временному расселению предоставлено не будет. Как сообщает портал «В курсе.ру», сотрудник администрации, занимающийся сбором данных по проживающим в доме, заявил, что маневренный фонд будет предоставлен только собственникам квартир.

Отметим, что дом построен в 1934 году из шлакоблоков с деревянными перекрытиями. В 1956 году, спустя 22 года эксплуатации, надстроено два этажа. В 2009 году собственники добились включения дома в программу капремонта. Как утверждают местные жители, ремонт крыши, начавшийся 15 лет назад, так и не был завершен. В 2014 жилое здание признано аварийным, но, по официальным данным, в реестр на плановое расселение он не попал.

Специалисты уже пришли к выводу, что дом восстановлению не подлежит. Причинами его быстрого разрушения могли стать прогнившие перекрытия, аномальные снегопады и дожди февраля 2016 или построенный неподалеку новый дом. Местные жители уверены, что вбивание свай на этапе строительства нового дома повредили фундамент их здания.

Напомним, в реестре жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов Перми на середину 2015 года находилось 1 тысяча 73 ветхих домов. В списке домов, подлежащих расселению на 2013−2017 годы в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда, указано 132 дома.