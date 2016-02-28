Вашингтон, 28 февраля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Убийство оппозиционера Бориса Немцова, совершенное 27 февраля 2015 года, «обнажает политические интриги в высших политических кругах России». Об этом сообщает частное американское разведывательное агентство Stratfor.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Его убийство спровоцировало двухнедельную интригу в высших политических кругах России, обнажило ранее скрываемую междоусобицу, поставив под сомнение дальнейший контроль президента Владимира Путина в этом вопросе. Спор выходит далеко за рамки смерти одного из лидеров оппозиции или даже широкой фракционной конкуренции. Это борьба тех, кто пытается контролировать будущее России. Положение дел напоминает трехлетний период противостояния элит в начале 1920-х годов, которые завершились усилением то части руководства, задавшей траекторию на строительство Советского Союза», — говорится в аналитическом докладе «теневого ЦРУ».

Stratfor полагает, что «за последнее десятилетие окружение Владимира Путина было разделено на четыре лагеря: влиятельные сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), так называемые либеральные реформаторы, ястребы из других специальных ведомств, не связанных с ФСБ, а также те, кто лично лоялен российскому лидеру».

«Эти кланы постоянно конкурируют за власть, активы и политическое влияние. А Путин играет роль арбитра. На данный момент их позиции сбалансированы — ни один из кланов не может изменить власть на самом верху. Однако история России показала, что это может быстро измениться. Несмотря на то, что ситуация в последние годы стабильна, ФСБ борется против других кланов и даже в некоторых случаях против самого Путина», — отметили аналитики Stratfor.

Предыстория событий дается в следующем ключе: «В 2014 года евромайдан на Украине вытеснил пророссийское правительство в Киеве, застав врасплох Москву. Глубоко внедренная Россией сеть влияния сумела неожиданно предотвратить изменения в кабинете министров. Восток Украины стал на пути прозападного киевского правительства. В Кремле ответственность за провал возложили на ФСБ, которая за короткое время потеряла свое лидирующее положение».

Stratfor полагает, что «к концу 2014 года контроль Путина над ФСБ был поставлен под сомнение». «Тогда ультралоялисты в кремлевской элите, в частности, президент Чечни Рамзан Кадыров, сплотились вокруг своего лидера, заполнив социальные сети сообщениями поддержки. Чеченский лидер также собрал 20 тыс. военнослужащих, чтобы поддержать Путина. Он предложил направить их на Украину», — говорится в материале.