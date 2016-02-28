Токио, 28 февраля, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Главное метеорологическое агентство Японии объявило тревогу из-за вероятного извержения вулкана Ио, расположенного в горной цепи Кирисима, которая находится на южном японском острове Кюсю. Объявление тревоги было сделано сегодня, 28 февраля.

ИА REGNUM Вулкан Ио

Сообщается, что вулкан Ио, который, вероятно, проснулся в июле прошлого года, представляет опасность. Возможны выбросы пара и вулканического газа. Есть вероятность несильных извержений.

Серия небольших землетрясений в районе горы Ио продолжается уже более полугода.

Объявление тревоги означает, что этот район запрещено посещать туристам и альпинистам.

Напомним, горная цепь Кирисима расположена на южном японском острове Кюсю на границе префектур Кагосима и Миядзаки. Последний раз здесь был отмечен выброс магмы в 2011 году, когда проснулся вулкан Синмоэдакэ.