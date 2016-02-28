Латакия, Сирия, 28 февраля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации зафиксировало нападение боевиков с территории Турции на сирийский город Этт-Телль эль Абьяд. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

Он рассказал, что в ночь на 28 февраля в российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике поступила информация о нападении с территории Турции на сирийский город Этт-Телль эль Абьяд вооруженных подразделений.

Атака на город была произведена при поддержке крупнокалиберной артиллерии, которая в этом районе есть только у турецкой армии.

Информация была проверена по нескольким каналам и полностью подтвердилась. Информацию также подтвердили представители «Сил демократической Сирии».