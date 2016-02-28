Калуга, 28 февраля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В Калужской области фигурантом уголовного дела стала руководитель дополнительного офиса отделения коммерческого банка в Мещовске. Как сообщили 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, злоумышленница оформляла кредиты на граждан, подделывая подписи в документах.

rating-news.ru Следователями собраны доказательства о причастности женщины к шести банковским преступлениям

По данным следствия, деньги обвиняемая похищала, не внося в счет заемщиков погашение задолженности, выдавая при этом недействительные справки об отсутствие долгов по кредитным обязательствам. Кроме того, следствие считает, что обвиняемая, используя свое служебное положение, оформляла кредитные договоры на завышенную сумму, не сообщая об этом гражданам, а полученную разницу забирала себе.

Следователями собраны доказательства о причастности женщины к шести аналогичным преступлениям.

Уголовное дело по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения направлено в суд.