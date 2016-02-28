Воркута, Коми, 28 февраля, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что у 26 пропавших без вести горняков в шахте «Северная» под Воркутой не было шансов выжить. Об этом он заявил сегодня, 28 февраля, Пучков заявил на заседании оперативного штаба поисково-спасательных работ.

11.mchs.gov.ru Шахта «Северная»

Пучков заявил, что все параметры состояния аварийного участка шахты «Северная» не позволяют человеку выжить. Таким образом, 26 горняков, которые до сих пор не найдены, скорее всего погибли.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на шахте произошел ещё один взрыв. Погибли шесть спасателей, пятеро получили ранения.

Технический директор ОАО «Воркутауголь», которому принадлежит шахта, Денис Пайкин заявил, что дальнейшее проведение поисково-спасательных работ невозможно, так как аварийный участок шахты увеличился.

«Пересчитана опасная зона проведения работ, она увеличена. Проведение любых работ не представляется возможным», — сказал он на заседании оперативного штаба.

Он сообщил, что в результате последнего взрыва, который произошел сегодня, погибли пять горноспасателей и один сотрудник предприятия.

Напомним, 25 февраля на угольной шахте «Северная» под Воркутой на глубине 748 метров произошло обрушение горных пород в результате динамического удара. В момент аварии в шахте находились 110 человек. 80 из них сразу были выведены на поверхность, четверо погибли. 26 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

В ночь на 28 февраля в шахте произошел повторный взрыв. Его жертвами стали шесть человек, ещё пятеро пострадали.

Таким образом, число жертв трагедии может возрасти до 36 человек.