Берн, 28 февраля, 2016, 09:58 — ИА Регнум.



guns.clan.su Президент России Владимир Путин

Ядерное оружие по-прежнему определяет баланс сил

Америка и Россия по-прежнему полагаются на ядерное сдерживание. Даже спустя четверть века после окончания холодной войны США и РФ работают над модернизацией своего ядерного арсенала. Но новые факторы усложняют старую политику сдерживания, пишет Neue Zürcher Zeitung(NZZ).

Новые масштабные программы перевооружения России при президенте Владимире Путине включают в себя обновление российских стратегических арсеналов. В январе 2015 года Россия располагала 528 пусковыми установками и 1642 боезарядами. В отличие от США Россия уже приступила к обновлению своего подводного флота в рамках российской ядерной триады. Три из восьми запланированных лодок класса «Борей» уже находятся в эксплуатации. Каждая из них оснащена 16 ракетами нового типа SS-N-32 «Булава» — версией SS-27 «Тополь-М», предназначенной для морского базирования. Кроме того, в России, в отличие от Америки, в настоящее время обновляются примерно 300 наземных стационарных и мобильных межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В июне 2015 года Путин также объявил о формировании 40 дополнительных ракетных соединений. С 2014 года в эксплуатацию введены две модели ракет «Тополь-М», как мобильном, так и стационарном вариантах. Недавно были анонсированы ракеты RS-24 «Ярс», дальнейшая модификация «Тополя-М», сообщает издание.

Кроме того, по словам NZZ, в области стратегической авиации Россия по-прежнему опирается в первую очередь на приблизительно 12 проверенных Ту-160 и около 60 Ту-95. Сейчас обсуждается повторное открытие производственной линии для строительства еще 50 самолетов. Заявления о начале строительства будущего российского стратегического бомбардировщика по технологии «стелс», похожего на американский самолет-невидимку B-2, пока не очень конкретны.

Однако факты говорят за себя. Даже после окончания холодной войны и в разгар многочисленных дискуссий о войне гибридной ядерное оружие по-прежнему играет ключевую роль для обеих стран, подписавших соглашение о «перезагрузке». Ядерное сдерживание по сей день лежит в основе их политики безопасности. Хотя и Россия, и США связаны соглашением, очевидно, что баланс сил работает, как и во время холодной войны, и это не какая-то неизвестная, которую можно проигнорировать при расчетах, подчеркивает NZZ.

По словам издания, количество стран-обладателей атомного оружия постепенно увеличивается, а процесс ядерного распространение продолжается. С каждым дополнительным ядерным государством, опасность эскалации возрастает. Китай и Индия прилагают сейчас огромные усилия, чтобы создать свои морские ядерные силы. Обновление ядерных потенциалов является более чем просто технической и финансовой экстраполяцией средств и концепций прошлого. Это вызов. Поэтому должен быть значительно улучшен контроль над этим процессом, приняты эффективные меры по укреплению доверия в области интеграции новых разработок оружия и появления новых акторов.

Россия продолжает бомбить сирийскую «оппозицию»

Хотя Россия обязалась выполнять обязательства о прекращении огня в Сирии, тем не менее, российские военные самолеты продолжают совершать жестокие налеты на силы повстанцев. Исключение в режиме прекращения огня допускается только в отношении боевиков террористической организации «Исламское государство», «Аль-Каиды», аффилированной с ней группировки «Фронт ан-Нусра» и прочих смежных с ними исламистских формирований. Этим охотно пользуется Москва. С конца сентября Россия оказывает поддержку сирийской армии, бомбя джихадистов, а заодно и повстанцев в Сирии, передает информационный портал 20 Minuten.

По словам издания, президент Владимир Путин скептически оценивает перспективы мирного урегулирования в Сирии. С его точки зрения, запланированный мирный процесс будет трудным. Но другого пути разрешения сирийского конфликта не существует (по данной тематике швейцарские СМИ, с поразительным отсутствием фантазии, просто транслируют основные тезисы атлантических СМИ по поводу действий России в Сирии — прим. ИА REGNUM ).

Путин защитит Землю от космической угрозы

Во всем мире космические агентства ищут способы защитить Землю от опасных астероидов. Из России на днях пришло фантастическое предложение: использовать МБР для защиты от астероидов. Оснащенные ядерными боеголовками боевые ракеты дальнего радиуса действия вполне могут достичь околоземного пространства. Там они могут поразить одну или несколько целей на орбите, сообщает газета Basler Zeitung.

По словам издания, научное сообщество соглашается с угрозой. В недалеком будущем Земля действительно может подвергнуться бомбардировкам из космоса крупными породами, которые не сгорают в атмосфере.