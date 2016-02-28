Киев, 28 февраля, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины считает, что в случае прямого военного конфликта с Российской Федерацией, ВСУ разобьют российскую армию. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил директор Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Валентин Федичев в эфире телеканала «Эспрессо».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Федичев считает, что в случае прямого военного конфликта с Россией, ВСУ потеряют в четыре раза меньше солдат, чем российская армия.

«Если противник использует авиацию, если та группировка, которая стоит на наших границах все же пойдет в наступление. Расчеты показали — 20 тысяч только «двухсотых» (погибших). Он выйдет к Днепру и фактически уничтожит свои сухопутные войска», — заявил представитель Минобороны.

Он всерьез считает, что у украинской армии есть ресурсы для ведения боевых действий.

Расчеты Минобороны Украины крайне сомнительны, если учесть, что украинская армия за два года не смогла справиться с куда меньшими вооруженными силами народных республик Донбасса.

Однако и здесь Украина нашла оправдание. Якобы российские войска скрыто вошли в Донбасс и разгромили ВСУ под видом ополченцев. Но тогда о какой победе над российской армией может идти речь?

Последний раз украинская армия предпринимала активные наступательные действия в январе-феврале 2015 года. Однако тогда украинское наступление обернулось очередной катастрофой. Группировка ВСУ попала в окружение в районе Дебальцево и была наголову разбита.

Если учесть, что чуть более 50 самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации смогли остановить военную машину террористов на Ближнем Востоке, то вряд ли украинская армия сможет нанести российской значительный урон.

При этом Москва не раз подчеркивала, что выступает за мирный процесс и политическое урегулирование конфликта в Донбассе.