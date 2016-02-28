Воркута, Коми, 28 февраля, 2016, 08:54 — ИА Регнум. В Республике Коми объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей при аварии на угольной шахте «Северная» под Воркутой. Соответствующий указ подписал сегодня, 28 февраля, временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов.

bestwallpaperhd.com Траур

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. 28 февраля, 29 февраля и 1 марта 2016 года объявлены днями траура в республике Коми.

Всем учреждениям культуры и телерадиокомпания региона предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни траура.

Напомним, 25 февраля на угольной шахте «Северная» под Воркутой на глубине 748 метров произошло обрушение горных пород в результате динамического удара. В момент аварии в шахте находились 110 человек. 80 из них сразу были выведены на поверхность, четверо погибли. 26 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы осложнены тремя мощными завалами горных пород и сильным задымлением.

В ночь на 28 февраля в шахте произошел повторный взрыв. Его жертвами стали шесть человек, ещё пятеро пострадали.