В США вручали кинематографическую антипремию «Золотая малина»
Лос-Анджелес, США, 28 февраля, 2016, 08:24 — ИА Регнум. В США вручили антипремию «Золотая малина». Церемония прошла сегодня, 28 февраля, в Лос-Анджелесе.
Худшими фильмами 2015 года стали эротическая мелодрама «Пятьдесят оттенков серого» и «Фантастическая четверка». На звание худшего фильма также претендовали комедийный боевик «Толстяки против всех», «Пиксели» и «Восхождение Юпитер».
Награду за худший сценарий также получил фильм «Пятьдесят оттенков серого». Актерский состав фильма тоже стал самым худшим. Антипремию за худшие роли получили Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, они же получили награду за худший актерский ансамбль.
При этом на звания худшего актёра/актрисы претендовали такие «звезды» как Джонни Депп, Адам Сендлер, Кевин Джеймс, Мила Кунис, Дженнифер Лопез и Гвинет Пэлтроу.
Обладатель «Оскара» Эдди Редмэйн получил «Золотую малину» за роль второго плана в картине «Восхождение Юпитер».
Худшим режиссером признана Джош Транк, снявший «Фантастическую четверку».
«Золотая малина» — придуманная в 1981 году американцем Джоном Уилсоном антинаграда, отмечающая худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Эта премия рассматривается как дополнение к премии «Оскар» — по традиции номинанты «Золотой малины» оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день до лауреатов «Оскара».
Антипремия присуждается по итогам голосования членов так называемого Фонда «Золотая малина». В фонд входят более 500 анонимных членов из 12 стран, голосование происходит по почте. Призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше $5.