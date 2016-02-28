Лос-Анджелес, США, 28 февраля, 2016, 08:24 — ИА Регнум. В США вручили антипремию «Золотая малина». Церемония прошла сегодня, 28 февраля, в Лос-Анджелесе.

Цитата из к/ф «Фантастическая четверка». реж Джош Транк. 2015. США Существо

Худшими фильмами 2015 года стали эротическая мелодрама «Пятьдесят оттенков серого» и «Фантастическая четверка». На звание худшего фильма также претендовали комедийный боевик «Толстяки против всех», «Пиксели» и «Восхождение Юпитер».

Награду за худший сценарий также получил фильм «Пятьдесят оттенков серого». Актерский состав фильма тоже стал самым худшим. Антипремию за худшие роли получили Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, они же получили награду за худший актерский ансамбль.

Цитата из к/ф «Пятьдесят оттенков серого». реж Сэм Тейлор-Джонсон. 2015. США Свидание

При этом на звания худшего актёра/актрисы претендовали такие «звезды» как Джонни Депп, Адам Сендлер, Кевин Джеймс, Мила Кунис, Дженнифер Лопез и Гвинет Пэлтроу.

Обладатель «Оскара» Эдди Редмэйн получил «Золотую малину» за роль второго плана в картине «Восхождение Юпитер».

Худшим режиссером признана Джош Транк, снявший «Фантастическую четверку».

«Золотая малина» — придуманная в 1981 году американцем Джоном Уилсоном антинаграда, отмечающая худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Эта премия рассматривается как дополнение к премии «Оскар» — по традиции номинанты «Золотой малины» оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день до лауреатов «Оскара».

Цитата из к/ф «Пиксели». реж Крис Коламбус. 2015. Китай, Канада, США Спасители мира

Антипремия присуждается по итогам голосования членов так называемого Фонда «Золотая малина». В фонд входят более 500 анонимных членов из 12 стран, голосование происходит по почте. Призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше $5.