Тегеран, 27 февраля, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Тегеран готовится возобновить нефтяные своповые сделки с Баку. Об этом заявил заместитель министра нефти ИРИ Рокноддин Джавади.

Логотип Национальной иранской нефтяной компании

«Иран после пятилетнего перерыва планирует возобновить нефтяной своп с Азербайджаном, импортируя нефть в каспийские порты и поставляя эквивалентные объемы нефти от имени азербайджанских партнеров в страны Персидского залива», — цитирует Джавади телеканал Press TV.

По словам чиновника, Национальная иранская нефтяная компания (National Iranian Oil Company — NIOC) и азербайджанская SOCAR обсуждают в настоящее время детали своповых сделок.

«Азербайджан готов воспользоваться нефтегазовым потенциалом Ирана. NIOC будет сотрудничать с Баку в этих сферах», — заключил он, добавив, что стороны в своих действиях основываются на меморандуме о взаимопонимании, подписанном 23 февраля главами ИРИ и Азербайджана в Тегеране.

Как уточняет Press TV, Баку и Тегеран уже осуществляют взаимные поставки газа — Азербайджан снабжает голубым топливом северные провинции ИРИ, получая взамен иранское сырье в Нахичевани.

«Мы активно торговали с NIOC в бассейне Каспийского моря. И это продолжалось вплоть до международных санкций, заставивших нас прекратить взаимные поставки. В настоящее время у нас есть больше возможностей изучить данный вопрос», — отметил исполнительный директор SOCAR Trading Араз Азимов.

В настоящее время Национальная иранская нефтяная компания рассматривает вариант увеличения своей 10%-ой доли в азербайджанском газовом месторождении Shah Deniz.