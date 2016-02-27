Тегеран, 27 февраля, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Тегеран и Баку предпринимают шаги по развитию стратегических отношений во всех областях. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Dan Eckert Железная дорога

«Иран приветствует расширение и укрепление сотрудничества с Азербайджаном во всех областях», — цитирует Рухани телеканал Press TV.

Азербайджанский лидер посетил иранскую столицу 23 февраля. В ходе визита было подписано 11 соглашений, призванных ускорить сотрудничество между двумя странами. Речь идет о координации в таких областях, как животноводство, железнодорожный транспорт, электроэнергетика, здравоохранение, медицинские науки, нефть, газ и таможня.

По словам Алиева, «реализация соглашений позволит открыть новую главу в отношениях Тегерана и Баку». Глава государства призвал ускорить строительство железной дороги, соединяющей Иран, Азербайджан и Россию в рамках так называемого транспортного коридора Север-Юг. По предварительным оценкам, железная дорога будет перевозить 1,4 млн пассажиров и 7 млн тонн грузов в год.

Транспортный коридор представляет собой проект железной дороги Астара — Решт — Казвин. Соглашение между Россией, Азербайджаном и Ираном было подписано еще в 2005 году. В марте 2009 года «Российские железные дороги» (РЖД), администрация железных дорог Ирана (РАИ) и Азербайджана (АГЖД) приняли решение о создании совместного предприятия. География проекта предполагает строительство железнодорожной ветки из азербайджанской Астары к иранским городам Астара, Решт и Казвин.

Иранский посол в Баку Мохсен Пакайин выразил надежду на то, что участок Астара (Азербайджан) — Астара (Иран) будет завершен в конце 2016 года. «Строительство участков железной дороги Астара-Астара и Казвин-Решт начато, идут интенсивные работы», заявил он, уточнив, что строительство участка Казвин-Решт на территории Ирана будет завершено в 2017 году.