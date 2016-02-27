Севастополь, 27 февраля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. «В условиях построения нового миропроядка Россия должна донести миру, что она желает и для чего она создана. Что несут русские на своих штыках: диктат, силу или защиту, справедливость и мир», — заявил в Севастополе генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на открытии экспертного сообщества «Херсонесский клуб».

Е. В. Вучетич. Воин-освободитель. Монумент в берлинском Трептов-парке. 1949

«Россия много делает для заложения основ нового миропорядка, поэтому наши действия воспринимаются не как оборонительные, а как агрессивные. На этом играют наши противники. Операция в Сирии интерпретируется Турцией, США, Евросоюзом не как попытка спасти остатки мира на Ближнем Востоке, а как защита своих геополитических интересов ценой мирных жизней», — сказал Федоров.

«Поэтому мир ждет от России сегодня, что она объяснить свои действия, почему в некоторых случаях приходится действовать военной силой. — продолжил эксперт. — Поэтому задача идеологов, политологов и экспертов состоит в создании общего видения — чего же хочет Россия, почему она не останавливается перед самыми жесткими методами, что несут русские на своих щитах: диктат, силу или защиту и справедливость и мир».

Новая международная экспертная площадка «Херсонесский клуб» создана в Севастополе 27 февраля.

Глава ВЦИОм добавил, что в составе клуба «есть либералы и консерваторы, западники и почвенники — принцип объединения не идеологический, а желание и попытка выработать русский ответ на вызовы и проблемы современного мира».

Добавим, экспертами клуба стали гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, ведущий эксперт Фонда исторической перспективы Павел Святенков, гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, главный редактор телеканала «День-ТВ» Андрей Фефелов, руководитель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и другие.