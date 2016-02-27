Пермь, 27 февраля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Во время первого окружного форума в Перми 27 февраля руководитель проекта Общественной палаты «Перспектива» Александр Свинин сообщил, что в марте на площадке Общественной палаты РФ обсудят законопроект об установке беби-боксов в России, передает ТАСС.

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«Нулевое чтение» законопроекта о беби-боксах мы проведем в 20−30 числах марта… Мы посмотрим предложения законодателей, инициируем ряд каких-то возможных изменений, привлечем общественные организации, которые за и против», — отметил Свинин.

Он также сообщил, что на форуме состоялась встреча с инициатором данного проекта, руководителем благотворительного фонда «Колыбель Надежды», организатором первого «окна жизни» в России Еленой Котовой.

С точки зрения Александра Свинина, в настоящее время законопроект — рамочный. Он предлагает сформулировать нормы регулирования установки беби-бокса. «При этом вопрос установки «окна жизни» будет отдан на откуп регионам, и на своем уровне они будут принимать законодательный акт, который будет регламентировать куда ставить, сколько и как», — пояснил Свинин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае работают три «окна жизни» — в Перми, Добрянке и Березниках. Первого ребенка подкинули в пермский беби-бокс в июле 2012 года. За пять лет были спасены жизни пятерым младенцам.

Напомним, беби-бокс представляет собой окно, в котором мать может оставить ребенка, давая ему шанс жить. Как только ребенок попадает в бокс, его дверца автоматически блокируется, а сигнал поступает на пульт медсестры.

Добавим, в декабре 2015 года в Госдуму направлен доработанный законопроект об установке в России беби-боксов. Авторами законодательной инициативы стали сенаторы Вадим Тюльпанов, Лилия Гумерова и Елена Афанасьева. В новой версии законопроекта финансовую нагрузку по реализации программы предлагается возложить на регионы.

Сейчас беби-боксы установлены в Пермском, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской, Тюменской, Курской, Псковской, Свердловской областях, в Якутии и Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что беби-боксы вызывают противоречивую реакцию в российском обществе. Так, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов в марте 2015 года считает, что «детские ящики» противоречат российским законам и моральным принципам. По мнению сенатора Елены Мизулиной, в России нет необходимости создавать отдельный закон о бэби-боксах, поскольку его принятие «породило бы разрастание этой практики». По мнению официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, бэби-боксы доказали свою эффективность и стали дополнительным инструментом защиты детей.