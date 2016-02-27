Бийск, Алтайский край, 27 февраля, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В Бийском районе Алтайского края сегодня утром, 27 февраля, произошла трагедия. В квартире двухэтажного кирпичного дома в поселке Ясная поляна обрушились деревянные конструкции потолочного перекрытия. В результате чего проживавшая там 12-летняя девочка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия, — передает Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

В Алтайском крае рухнувшим в квартире потолком убило ребенка

По данным следствия, дом, в котором произошла трагедия, построен в 1959 году и находится в ведении краевого государственного унитарного предприятия «Бийское». В настоящее время проводятся обыски, изымается документация, касающаяся эксплуатации здания.

«Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание дома, а также органа местного самоуправления. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)». — сообщили в СК.