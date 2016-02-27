Ярославль, 27 февраля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В годовщину смерти Бориса Немцова в Ярославле состоялось «шествие памяти» известного политика. По оценке корреспондента ИА REGNUM, около 400 ярославцев собралось в сквере на улице Трефолева рядом с домом, где жил Борис Немцов.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

От места сбора участники акции прошли до здания Ярославской областной думы на Советской площади. Примерно таким же маршрутом убитый политик ходил на работу, являясь депутатом регионального парламента. К портрету Бориса Немцова пришедшие возложили цветы и зажжённые свечи.

Чуть ранее на фасаде дома, где жил Борис Немцов, была установлена мемориальная табличка.