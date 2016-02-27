Москва, 27 февраля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации собирается попросить у президента России Владимира Путина 130 млрд рублей из 342 млрд рублей президентского резерва на реализацию антикризисного плана. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Цитата из м/с «Винни Пух». Реж. Фёдор Хитрук. 1969. СССР Мед если есть, то его сразу нет!

Он рассказал, что в соответствии с бюджетом текущего года предусмотрена трата 342 млрд рублей по поручению президента. Правительство уже определилось по антикризисному плану, расходы по нему составят до 250 млрд рублей.

Чтобы профинансировать этот план, правительство должно будет обратится к президенту России и получить согласие на трату части этого резерва — порядка 130 млрд руб.

«Мы обратимся к президенту с такой просьбой», — добавил Силуанов.

Напомним, бюджет на этот год предусматривает ассигнования на создание фонда в размере 342,2 млрд рублей за счет заморозки пенсионных накоплений в 2016 году. Эти финансовые средства могут расходоваться по поручения президента России и правительства.

Ранее сообщилось, что на реализацию антикризисного плана в 250 млрд рублей у правительства есть только 120 млрд рублей. Тогда Силуанов предложил «попросить денег на антикризисный план у Путина».