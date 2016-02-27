Москва, 27 февраля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Новым лауреатом литературной премии «Нос», учрежденной Фондом Михаила Прохорова, стал скандально известный «старообрядец» из Уругвая Данила Зайцев, автор книги «Повесть и житие Данилы Зайцева».

Цитата из к/ф «Нос». Реж. Ролан Быков. 1977. СССР Герой

Вызывает большие сомнения, что Данила Зайцев вообще мог сам что-то написать на русском языке, да еще так, чтобы получить за это литературную премию. И, справедливости ради, отметим, что и многие члены жюри указывали на данное обстоятельство. Однако, как пишет в издании Colta.ru автор предисловия к книге Зайцева Петр Алешковский: «Книга «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева» уникальна уже тем, что на сегодняшний день это первый и единственный роман, написанный на русском диалектном языке. Для многих читателей он настолько пугающе непривычен, что может вызывать различные эмоции вплоть до брезгливого отторжения, рождать подозрения в надуманности или нарочитой имитации». Что это означает, похоже, ведомо одному Петру Алешковскому.

А теперь о Зайцеве и его Житии. Как ранее сообщало ИА REX, Данила Зайцев, действительно, несколько лет назад приезжал на ПМЖ в Россию. Но только не по Программе содействия добровольному переселению соотечественников, жертвой которой он себя представил российской общественности. Данила Зайцев покинул Уругвай несколько лет назад по вполне прозаичным причинам: возникли проблемы с законом и с собственными единоверцами, тоже сугубо материального характера. Причем, не только в Уругвае, но и в Боливии. Белгородская область, коей Зайцев предъявляет претензии в либеральных российских СМИ за плохой прием и даже… попытку его отравить, вообще в реализации Госпрограммы переселения в тот период не участвовала.

«По мнению же источников из российских правоохранительных органов, жертвы в этой истории действительно есть. Реальными жертвами Данилы Зайцева являются бизнесмены из российских регионов, давшие ему денег на развитие бизнеса, и так и не дождавшиеся результатов от вложений. Жертвами Данилы Зайцева стали и сагитированные им на выезд староверы Уругвая, которых, он по их словам, «нещадно гнобил», пользуясь зависимым положением. Результат — Данила Зайцев был исключен из старообрядческой общины Уругвая, из России тоже пришлось уехать, точнее, убежать и обосноваться в Аргентине», писало ИА REX.

Перед отъездом из России Данила Зайцев успел выступить на митинге оппозиции и «засветиться» в либеральных СМИ с обличительными заявлениями, а также получить заказ на написание своего «Жития».

В Аргентине и родилось произведение, удостоенное премии «Нос», которое сам Данила Зайцев назвал антипутинским памфлетом. Понятно, что дело не в личности Зайцева. Кроме этого, любой человек имеет право на критику существующей системы власти в России и ее персоналий. Вопрос в другом, можно ли вообще доверять словам персоны с такой биографией, способен ли он на объективный анализ ситуации в России? И, главное, в состоянии ли он вообще что-то написать пусть и на «колоритном» русском языке? Как человек, лично знакомый с Зайцевым, неоднократно бывавший в Уругвае, в том числе, в старообрядческих поселениях, выражаю большое сомнение, что этот труд Зайцев полностью писал сам, а не под чью-то диктовку. Возможно, ответ на этот вопрос знает сотрудник Института русского языка РАН Ольга Ровнова, которая не скрывает своего участия «в подготовке книги». О чем прямо заявлено на обложке.

Впрочем, авторство — это уже вопрос компетенции тех, кто награждал Данилу Зайцева литературной премией «Нос».