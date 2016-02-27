Москва, 27 февраля, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Сегодня, 27 февраля, отмечается Международный день белого медведя. Праздничные мероприятия по этому поводу пройдут в Московском зоопарке. Об этом сегодня сообщает пресс-служба зоопарка.

bibo.kz Белый медведь

Международный день белого медведя установлен организацией Polar Bears International для привлечения дополнительного внимания к охране самого крупного наземного хищника планеты Земля. В Российской Федерации охота на белого медведя запрещена ещё с 1957 года. Белый медведь занесен в Красную книгу.

На данный момент в мире проживает около 25 тысяч белых медведей, в России их около 7 тысяч.

В Московском зоопарке сегодня будут отмечать Международный день белого медведя. Гости праздника смогут поучаствовать в командных играх, научиться играть на бубне, пройти познавательный квест «Хозяин Арктики», где самые находчивые и любознательные найдут белого медведя.

В рамках мероприятия запланировано выступления музыкальных коллективов «Танцы народов Севера». Для самых юных гостей зоопарка аниматоры подготовили специальную программу — «В гостях у Умки».

В настоящий момент в Московском зоопарке проживают пять белых медведей: самец Врангель, самки Мурма и Симона и двое детенышей.