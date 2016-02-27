Москва, 27 февраля, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Несколько сотрудников движения «Открытая Россия», председателем правления которого является Михаил Ходорковский, задержаны полицией в Москве. Об этом сообщается 27 февраля в официальном микроблоге организации в Twitter.

dneprovec.by ДПС

«27 февраля накануне трансляции марша (памяти Бориса Немцова — прим.ИА REGNUM): наших ребят, выехавших от офиса на двух машинах, тормозят: угон, ОВД, все дела», — говорится в сообщении.

Задержанные были доставлены в ОВД «Басманный», так как автомобили, в которых они находились, по словам сотрудников полиции, находятся в розыске.

Напомним, мэрия Москвы согласовала проведение 27 февраля шествия памяти Бориса Немцова от Страстного бульвара до проспекта Сахарова численностью до 50 тысяч человек. Заявку на проведение акции подавала партия ПАРНАС.