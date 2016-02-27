Дамаск, 27 февраля, 2016, 03:21 — ИА Регнум. О готовности соблюдать режим прекращения огня, вступивший в силу в Сирии с субботы, 27 февраля, заявили 97 вооружённых группировок, действующих на территории страны. Об этом сообщил спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на брифинге в Женеве.

tvc.ru Стаффан де Мистура — спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии

«В установленный срок, к полудню в пятницу, 97 вооружённых групп, а также правительство страны, основные региональные и международные игроки, сообщили о своём желании согласиться с рамками прекращения боевых действий», — приводит заявдение Мистуры телеканал RT.

Спецпредставитель генсека ООН также напомнил, что соглашение о прекращении огня не распространяется на террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат-ан-нусра».

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Как передавало ИА REGNUM, Совет безопасности ООН ранее единогласно принял резолюцию в поддержку введения режима прекращения огня в Сирии, подготовленную Россией и США.

В принятом документе выражается поддержка урегулированию конфликта в Сирии мирным путём при посредничестве ООН и на основании Женевского коммюнике и венских заявлений. При этом члены Совбеза ООН подтверждают свою «полную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии».

В соответствии с резолюцией, правительственные войска и вооружённые группировки оппозиции принимают согласованные условия перемирия и берут на себя обязательства по прекращению всех боевых действий с полуночи 27 февраля.