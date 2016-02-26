Джорджтаун, 27 февраля, 2016, 02:39 — ИА Регнум. Президент Гайаны Дэвид Грейнджер выступит на Совете обороны Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Приглашение для участия и выступления получено им от генерального секретаря этой региональной организации Эрнесто Сампера.

awd.ru Эссембрико

Ранее Дэвид Грейнджер и Эрнесто Сампер провели консультации по региональной повестке дня УНАСУР и проблемам безопасности региона. Сампер подчеркнул, что хотел бы найти мирное решение для пограничного спора между Колумбией и Венесуэлой по вопросу спорной территории Эссекибо. «Мы все хотим мира для Гайаны и Венесуэлы», — сказал Сампер, сообщает Globovision.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 17 февраля вновь заявил, что его государство и впредь будет выдвигать требования о возвращении Эссекибо. Это заявление было сделано в ходе празднования 50-летия Женевского соглашения, передаёт La Radio del Sur.

ИА REGNUM напоминает, что Эссекибо — это спорная территория на западе Гайаны. Длительный территориальный спор за неё ведется Венесуэлой с начала XIX века — сначала с Британской империей, а затем и с независимой Гайаной. Речь идет о богатой природными ископаемыми 5/8 части территории Гайаны. Женевский договор между Венесуэлой и Гайаной в 1966 году сделал последнюю правопреемницей Британской империи в вопросе решения своих территориальных споров. На картах в Венесуэле территория обычно заштрихована как спорная.