Богота, 27 февраля, 2016, 02:03 — ИА Регнум. Женщины, бывшие партизанками в рядах FARC-EP, ставшие матерями в джунглях и оставившие своих детей на попечение фермеров окрестных деревень, ждут, когда начнётся реализация мирных соглашений, чтобы воссоединиться со своими сыновьями и дочерьми — детьми, рождёнными в джунглях, сообщает AFP.

oiganoticias.com Партизанки в рядах FARC-EP

40−50% повстанцев в рядах «Революционных Вооружённых сил Колумбии — Армии народа» (FARC-EP) составляют женщины, отмечает Clarin.

Переговоры между властями Колумбии и лидерами повстанцев из FARC-EP о мирном урегулировании внутреннего конфликта могут завершиться в течение ближайших месяцев. Их итогом станет подписание мирного договора. На очереди — переговоры властей этой страны с другим повстанческим движением — Армией национального освобождения (ELN), сообщает El Tiempo.

ИА REGNUM напоминает, что в Колумбии с 1964 года идёт гражданская война, целые регионы контролируются повстанцами из FARC-EP. Жертвами конфликта стали 200 тысяч человек и несколько миллионов лишились крова. В 2001 году Госдепартамент США внёс FARC в список террористических организаций, Евросоюз позже принял аналогичное решение. Куба и Венесуэла настаивают на том, что эта организация является партизанской и действует на основе боливарианских идей. Однако, по мнению колумбийских экспертов, прикрываясь революционными идеями, многие люди из FARC занимаются грабежом и насилием. Практически в каждой колумбийской семье есть убитые и пострадавшие от действий членов FARC.