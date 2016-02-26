Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2016, 01:35 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку введения режима прекращения огня в Сирии, подготовленную Россией и США, передаёт агентство Reuters.

jenskisait.ru Перемирие

В принятом документе выражается поддержка урегулированию конфликта в Сирии мирным путём при посредничестве ООН и на основании Женевского коммюнике и венских заявлений. При этом члены Совбеза ООН подтверждают свою «полную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии».

В соответствии с резолюцией, правительственные войска и вооружённые группировки оппозиции принимают согласованные условия перемирия и берут на себя обязательства по прекращению всех боевых действий с полуночи 27 февраля.

Кроме этого, в резолюции выражается поддержка международной рабочей группе, которая призвана «ускорить срочную доставку гуманитарной помощи» с целью устойчивого и беспрепятственного доступа помощи во все регионы Сирии. Последние включают и осажденные районы, где заблокированы сотни тысяч людей.