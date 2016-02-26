Лима, 27 февраля, 2016, 01:01 — ИА Регнум. Социологические опросы в Перу показывают небольшое снижение популярности у фаворита предвыборной президентской гонки Кейко Фухимори. По оценкам социологической фирмы CPI, Фухимори сейчас пользуется поддержкой 33,7% избирателей, что ниже на 0,4% по сравнению с январём 2016 года. Компания Ipsos предоставляет итоги опросов, согласно которым Фухимори имеет поддержку 30% населения. На втором месте находится Хулио Гусман — 18,3% голосов.

stanradar.com Социологические опросы

За ними следует самый известный индейский политик Перу — Сесар Акунья, число сторонников которого резко снизилось с 12,6% до 7,3%. Накануне Сесар Акунья оказался в эпицентре скандала, его обвинили в плагиате. На четвертом месте с 6,8% голосов находится Педро Пабло Кучинский. На пятом — экс-президент Алан Гарсиа, передаёт La Republica.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 года Кейко Фухимори объявила о выдвижении на пост президента Перу от блока Fuerza 201. В ходе голосования 10 апреля 2011 года она получила 23,49% голосов, заняла второе место и вышла во второй тур. После обработки 99% бюллетеней во втором туре её результат составлял 48,45%. Таким образом, Кейко Фухимори заняла второе место на выборах, уступив только Ольянте Умала.