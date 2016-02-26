Вашингтон, 26 февраля, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон обвинил Российскую Федерацию и Сирийскую Арабскую Республики в нарушении обязательств по перемирию в Сирии. С соответствующим заявлением выступил сегодня, 26 февраля, пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнст.

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Он заявил, что действия Воздушно-космических сил Российской Федерации и правительственных сирийских сил якобы расходятся с обязательствами по прекращению огня в Сирии. «Эти операции в прямом конфликте с теми обязательствами, которые они сделали», — заявил Эрнст на брифинге.

Напомним, первоначальная договорённость о прекращении огня в Сирии была достигнута на переговорах в Женеве 20 февраля. По условиям этих договоренностей предполагается снять осады с городов, выдать пленных и допустить гуманитарную помощь в пострадавшие регионы. Договаривающиеся стороны — сирийские правительственные силы и так называемая вооруженная оппозиция. Террористические группировки в расчет не берутся.

22 февраля Россия и США, которые проводят антитеррористические операции в Сирии, договорились по прекращении огня в этой стране с 23:00 по сирийскому времени 26 февраля.

Перемирие касается только сирийских правительственных сил и вооружённой оппозиции. Боевые действия против террористов будут продолжены.