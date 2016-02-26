Минск, 26 февраля, 2016, 23:38 — ИА Регнум. Импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции Белоруссией в 2015 году резко вырос по сравнению с предыдущим годом, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

belstat.gov.by Экспорт белорусских товаров в Россию в 2015 году

Таких свежих фруктов, как яблоки, груши и айва импортировано в 2015 году 907,6 тысячи тонн, что почти в два раза больше, чем в 2014 году (538,6 тысячи тонн). Импорт мороженной рыбы снизился с 131,2 тысячи до 123,8 тысячи тонн, растительных масел — с 130,9 тысячи до 114,7 тысячи тонн.

Судя по данным официальной статистики, функционирование «белорусского продовольственного оффшора» не сказалась на росте благосостояния широких масс населения. Возможно, потому, что зарабатывали на контрабандных поставках «санкционки» отнюдь не простые белорусы совместно с коллегами по ЕАЭС.

Белстат сообщил также, что за 2015 год в Белоруссию ввезено легковых автомобилей 96,5 тысячи штук (159,6 тысячи в 2014 году), грузовиков ввезено 3,627 тысячи штук (6,589 тысячи в 2014 году). Компьютеров ввезено почти в 2,5 раза меньше, а телевизоров, мониторов и проекторов — почти на треть меньше.

Экспорт белорусских тракторов в 2015 году упал до 31,8 тысячи штук (43,5 тысячи в 2014 году), седельных тягачей — до 0,98 тысячи (2,570 тысячи в 2014 году), грузовиков — до 3,881 тысячи (8,787 тысячи в 2014 году), сельскохозяйственной техники — до 20,7 тысячи (27 тысяч в 2014 году).

Нефтепродуктов в 2015 году поставлено на экспорт 16,8511 млн тонн (13,7618 млн тонн в 2014 году), азотных удобрений — 473,8 тысячи тонн N (267 тысячи тонн N в 2014 году), калийных удобрений — 5,553 млн тонн K2O (5,7197 млн тонн K2O в 2014 году), смешанных минеральных удобрений 732,1 тысячи тонн (597,9 тысячи тонн в 2014 году).

По данным Белстата, в 2015 году Белоруссия импортировала из России 1,627 млн тонн нефтепродуктов и поставила на российский рынок 902,8 нефтепродуктов, выработанных из российской нефти. Импорт нефти Белоруссия нарастила до 22,9 млн тонн, незначительно сократив экспорт сырой нефти — до 1,6154 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии составил $65,5597 млрд — на 24,7% меньше уровня 2014 года. При этом экспорт составил $32,8827 млрд млн (-24,1% к уровню 2014 года), импорт упал до $32,677 млрд (-25,4%). Сальдо составило $205,7 млн. Внешнеторговый оборот товаров (в ценах ФОБ) по итогам 2015 года упал на 25,8% до $54,5364 млрд. При этом белорусский экспорт рухнул на 26% до $26,2091 млрд, а импорт — на 25,6% до $28,3273 млрд, особенно сильно отразившись на показателях взаимной торговли со странами Евразийского союза.