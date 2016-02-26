Калуга, 26 февраля, 2016, 23:15 — ИА Регнум. Сегодня, 26 февраля, на калужском заводе «Фольксваген Груп Рус» состоялась церемония, посвященная выпуску миллионного автомобиля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В торжествен принял участие министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов. Вместе с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым он осмотрел автомобильное предприятие и новый завод по производству двигателей «Фольксваген Груп Рус», а также ознакомился с современным оборудованием и инновационными технологиями, которые применяются в производственном процессе. Также гостям была представлена экспозиция локализованных компонентов с момента запуска производства в 2007 году, включая новый двигатель 1.6 MPI. Автозавод «Фольксваген Груп Рус» был открыт в Калуге в 2007 году. В октябре 2009 года запущено производство полного цикла. В настоящее время здесь производятся автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и ŠKODA Rapid.

Миллионным автомобилем завода стал бестселлер Volkswagen Polo в специальной версии Allstar эксклюзивного оранжевого цвета Copper Orange, оснащенный бензиновым двигателем калужского производства объемом 1,6 л и мощностью 110 л.с.

«Компания Volkswagen Group Rus демонстрирует отличный пример локализации производства и вносит большой вклад в развитие российской автомобильной промышленности. Это дает импульс к развитию всей отрасли», — отметил Михаил Абызов.

«Присутствие компании в Калуге является значимым для жизни нашего региона. Она обеспечивает жителей стабильными рабочими местами и предоставляет своим сотрудникам возможности профессионального роста. Запуск нового завода двигателей в 2015 году позволяет нам быть уверенными в долгосрочном сотрудничестве», — подчеркнул губернатор облпасти Анатолий Артамонов.

«Мы являемся неотъемлемой частью российской автомобильной промышленности и одним из крупнейших автомобильных инвесторов. Россия для нас остается важным стратегическим рынком», — заметил, обращаясь к гостям торжественной церемонии, генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужская область предложила автокластеру региона специальный антикризисный контракт. В настоящее время в области реализуется специальный инвестиционный контракт, как своевременную меру поддержки автопроизводителей, обеспеченную законодательством Российской Федерации. Для стимулирования развития предприятий калужского автопрома планируется заключение таких контрактов с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Цель данного контракта — стимулирование инвестиций в создание и модернизацию промышленного производства на территории Российской Федерации, путем предоставления инвесторам отраслевых льгот и преференций и обеспечения стабильных условий ведения бизнеса при условии выполнения инвестором обязательств по созданию и (или) модернизации промышленного производства.

По словам заместителя министра экономического развития Калужской обьласти Ильи Веселова, заявки на заключение специального инвестиционного контракта уже подали компании Volkswagen и Volvo.