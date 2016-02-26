Степанакерт, 26 февраля, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Действующий с 1993 года в Степанакерте Центр детско-юношеского творчества сегодня является одним из ведущих очагов развития творческих способностей и воспитания подрастающего поколения Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

ПАСЕ

Различные кружки центра посещают порядка двух тысяч детей и подростков, обучаясь изобразительному искусству, моделированию, вышиванию, ковроделию, макраме, гобелену, кройке и шитью, резьбе по дереву, пению, танцам, театральному искусству и др. Обучение осуществляется за счёт средств госбюджета.

Успехи воспитанников центра очевидны. К примеру, детские хоры и танцевальные группы регулярно получают приглашения на участие в конкурсах за рубежом, нередко побеждают. Дети и подростки охотно обучаются также изобразительному искусству, их работы экспонируются в различных странах мира.

По словам учредителя центра, депутата Национального собрания НКР Людмилы Барсегян, недавно воспитанники заведения попытались внести свою лепту в мирное урегулирование карабахского конфликта, организовав акцию в контексте обращения сопредседателей Минской группы ОБСЕ к ПАСЕ с призывом воздержаться от действий, которые могли бы нанести вред переговорному процессу.

Накануне обсуждения антиармянских, по сути, докладов в январе сего года на зимней сессии ПАСЕ дети нарисовали 50 флагов (47 — флагов стран-членов Совета Европы, а также флаги ОБСЕ, Совета Европы и Нагорно-Карабахской Республики), после чего сфотографировались вместе со своими работами на фоне одного из самых значимых духовных очагов армянской культуры — Гандзасарского монастыря 13 века в Мартакертском районе НКР и отправили фотографии в виде открытки с названием «Нет альтернативы нашему миру» всем депутатам ПАСЕ.

Напомним, что 26 января на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ был обсуждён тенденциозный документ по Нагорному Карабаху со скандальным названием «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана», подготовленный депутатом от Великобритании Робертом Уолтером. Он не был утверждён депутатами ПАСЕ, однако другой односторонний доклад, касающийся использования вод крупнейшего водного резервуара НКР Сарсангского водохранилища (автор парламентарий из Боснии и Герцеговины Милица Маркович), был принят.