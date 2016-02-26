Степанакерт, 26 февраля, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Действующий с 1993 года в Степанакерте Центр детско-юношеского творчества сегодня является одним из ведущих очагов развития творческих способностей и воспитания подрастающего поколения Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

ПАСЕ

Различные кружки центра посещают порядка двух тысяч детей и подростков, обучаясь изобразительному искусству, моделированию, вышиванию, ковроделию, макраме, гобелену, кройке и шитью, резьбе по дереву, пению, танцам, театральному искусству и др. Обучение осуществляется за счёт средств госбюджета.

Успехи воспитанников центра очевидны. К примеру, детские хоры и танцевальные группы регулярно получают приглашения на участие в конкурсах за рубежом, нередко побеждают. Дети и подростки охотно обучаются также изобразительному искусству, их работы экспонируются в различных странах мира.

По словам учредителя центра, депутата Национального собрания НКР Людмилы Барсегян, недавно воспитанники заведения попытались внести свою лепту в мирное урегулирование карабахского конфликта, организовав акцию в контексте обращения сопредседателей Минской группы ОБСЕ к ПАСЕ с призывом воздержаться от действий, которые могли бы нанести вред переговорному процессу.

Накануне обсуждения антиармянских, по сути, докладов в январе сего года на зимней сессии ПАСЕ дети нарисовали 50 флагов (47 — флагов стран-членов Совета Европы, а также флаги ОБСЕ, Совета Европы и Нагорно-Карабахской Республики), после чего сфотографировались вместе со своими работами на фоне одного из самых значимых духовных очагов армянской культуры — Гандзасарского монастыря 13 века в Мартакертском районе НКР и отправили фотографии в виде открытки с названием «Нет альтернативы нашему миру» всем депутатам ПАСЕ.

Напомним, что 26 января на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ был обсуждён тенденциозный документ по Нагорному Карабаху со скандальным названием «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана», подготовленный депутатом от Великобритании Робертом Уолтером. Он не был утверждён депутатами ПАСЕ, однако другой односторонний доклад, касающийся использования вод крупнейшего водного резервуара НКР — Сарсангского водохранилища (автор — парламентарий из Боснии и Герцеговины Милица Маркович), был принят.