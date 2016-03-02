Киев, 2 марта, 2016, 20:38 — ИА Регнум. То, ради чего проливали кровь на Евромайдане, почти свершилось. Украина приняла законы, необходимые для введения безвизового режима с Евросоюзом. При этом «безвизовый режим» для граждан Украины не предполагает права на постоянное пребывание и права на работу в ЕС. Кроме того, европейцы обещают отменить визы только после полной победы над коррупцией на Украине. Новые достижения киевских властей на пути к ассоциации с Евросоюзом внимательно рассмотрел обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман подписал законы, необходимые для введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины. Законы были приняты на прошлой неделе, они касались полномочий антикоррупционного агентства, процедуры ареста имущества и его конфискации, а также полномочий прокуратуры.

Когда именно в ЕС может быть принято решение о безвизовом режиме для граждан Украины, пока неизвестно. В Киеве не ждут этой новости раньше второй половины этого года. Скорее всего, оно будет отложено еще больше. Представители ЕС говорят, что сначала надо победить коррупцию.

Отличие «безвизовой» ситуации от нынешней будет состоять в отсутствии необходимости платить за получение визы. Но консульские органы будут по-прежнему запрашивать информацию о билетах, проживании, денежных средствах и сроках возвращения из ЕС. Права постоянного пребывания в ЕС или тем более права на свободную работу там предоставлять не планируется.

Итого: жить в Европе украинцам не разрешат, работать — тем более. Да и кто в Европе в здравом уме и твердой памяти так уж и готов видеть обезумевших бандеровцев, у которых на руках кровь своих сограждан? А гарные западенские хлопцы хороши только тогда, когда орут «москаляку на гиляку», чтобы Москва не расслаблялась. Поорали — спасибо. В Европу-то их зачем?

Коррупцию на Украине победят тогда же, когда рак на горе свистнет. Ну, или тогда, когда воровать нечего будет, но тогда и такого государства, как Украина, уже не будет. С кем тогда будет безвизовый режим?

Так что все идет «очень хорошо». И сегодня власть может предъявить народу некоторые успехи на пути реализации очередного симулякра.

Подробности читайте здесь: От мертвого осла уши: Украина и безвизовый режим

Все статьи автора: Сергей Гуркин