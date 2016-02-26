Ставрополь, 26 февраля, 2016, 20:04 — ИА Регнум.



Урожай винограда

Точками роста для развития сельского хозяйства Северного Кавказа должны стать садоводство и виноградарство, развитие мясного скотоводства, в том числе овцеводства, а также создание логистических мощностей. Такие приоритетные направления для округа обозначил министр сельского хозяйства Александр Ткачев 26 февраля в Пятигорске на заседании Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с проведением в 2016 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе РФ.

Глава министерства сообщил, что в 2015 году Минсельхоз России кратно увеличил ставки субсидий на закладку садов и виноградников и призвал инвесторов обратить внимание на сады интенсивного типа, которые позволяют в сжатые сроки получить максимальный урожай.

В 2015 году из федерального бюджета регионам Северо-Кавказского федерального округа было выделено на закладку и уход за садами порядка 943 млн рублей, что в 7 раз больше, чем в 2014 году. В результате в регионах округа были заложены сады на площади более 6 тыс. га, это 43% от общей закладки садов по стране и в 2 раза больше, чем показатели регионов округа в 2014 г. (2,6 тыс. га).

Две трети заложенных садов приходится на сады интенсивного типа, вступающие в раннее плодоношение и способствующие ускоренному импортозамещению (4 тыс. га или 67% от общей площади заложенных садов по округу и 42% от общей площади интенсивных садов по России).

«Рынок Российской Федерации практически обеспечен плодоовощной продукцией на 30%. Емкость рынка по виноградарству и виноделию, даже после присоединения Крыма, обеспечивает население страны не более, чем на 30−35%. И здесь мы, коллеги, еще раз убеждаемся в том, что у нас есть собственный рынок сбыта. Поэтому вопросы импортозамещения наиболее остро стоят как в округе, так и в стране в целом», — отметил на заседании полпред президента РФ в СКФО Сергей Меликов.