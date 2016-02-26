Москва, 26 февраля, 2016, 21:43 — ИА Регнум. В московском планетарии состоялось торжественное открытие полноразмерного макета космической научно-исследовательской «Станции МАРС», сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM Научно-исследовательская «Станция МАРС» в московском планетарии

Как заявили в пресс-службе планетария, «Станция МАРС» является третьим и наиболее масштабным «марсианским» проектом компании «Парки Развития».

Дарья Антонова ИА REGNUM Внутри марсианской станции «Вектор»

«Общая площадь 11 отсеков полноразмерного макета научно-исследовательской Станции на Марсе и космопорта орбитальной станции АРЕС-7 составляет 1000 м2», — уточнили в ведомстве.

Макет станции позволяет «прожить жизнь» на поверхности Марса в 2060 году. «Уникальный проект в жанре edutainment позволяет познакомиться с профессиями будущего «в действии», — добавили в планетарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Исследования на марсианской станции

Объект является частью мотивационно-познавательных программ для младших школьников и профориентационных программ для средних школ столичного региона. «Марс» также доступен для всех желающих — посетителям предоставляется возможность испытать профессию в реальных условиях космической станции.

Напомним, как сообщала ранее пресс-служба столичного планетария, ведомство будет транслировать свои экскурсии, лекции и мастер-классы через приложение Periscope.