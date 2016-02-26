Киев, 26 февраля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Политическая нестабильность на Украине приводит к охлаждению отношений между Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил вице-спикер Верховной рады Андрей Парубий в интервью украинскому госинформагентству «Укринформ».

ИА REGNUM

«Конечно, момент политической нестабильности сильно волнует американскую сторону, и они об этом говорят открыто. Уже сейчас можно говорить вполне откровенно, что нестабильность на Украине порождает своего рода охлаждение», — сказал Парубий.

По мнению украинского политика, в случае дальнейшего промедления с реформами и достижением политического компромисса, США могут уменьшить помощь для Украины.

«Многие люди в Вашингтоне, которые являются скептиками, таким образом, получают дополнительный аргумент, что Украина не способна проводить реформы, что она повторяет ошибки 2005 года. Следовательно, можно потенциально чувствовать, что в случае продолжения кризиса для многих наших друзей будет все тяжелее и тяжелее убеждать в необходимости помощи Украине. Мы говорим о том, удастся ли сохранить стабильность на Украине, удастся ли Украине пройти этот кризисный период», — отметил первый вице-спикер.

Парубий подчеркнул, что на Западе особо интересуются борьбой с коррупцией и судьбой украинского правительства.

Отметим, что вице-спикер Верховной рады, согласно информации пресс-службы парламента, находится с официальным визитом в США. Парубий уже выступил на Конференции американо-украинского диалога по вопросам безопасности и пообщался с замминистра обороны США Майклом Карпентером. Кроме того, Парубий встретился с конгрессменами Марси Капур и Сандором Левиным.

Ранее в этом году США посетили и провели ряд встреч мэр Киева Виталий Кличко и глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко.