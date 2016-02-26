Москва, 26 февраля, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Социальный центр «Развитие», 23 года оказывающий помощь в социализации детей-инвалидов, может лишиться крыши над головой. Впервые за много лет центр проиграл конкурс на помещение по адресу Б. Сухаревский переулок, 6, которое занимает с 1993 года. Как заявила на пресс-конференции директор «Развития» Марина Савельева, комиссия конкурса была «неправомочной», а сам конкурс проведен управой Мещанского района с большими нарушениями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

1vitie.ru Социальный центр «Развитие»

«Из основных нарушений порядка проведения конкурса стоит отметить то, что в составе комиссии было не 7 как указано в положении, а 6 человек. И, что не менее важно, в комиссии не присутствовал представитель префектуры, как указано в положении, это видно из списка состава комиссии», — заявила Савельева.

История центра началась в 1993 году, а в 1996 году, при перерегистрации, он получил название социальный центр «Развитие». Сегодня в нем работают специалисты педагоги и психологи, получившие профильное образование. Суть методики центра заключается в том, что все досуговые группы являются инклюзивными, то есть дети с особенностями развития имеют возможность заниматься вместе с обычными детьми.

Центр свою задачу видит не только в работе с инвалидами, но и в том, чтобы она была максимально доступной для москвичей. В центре занимаются дети из разных районов столицы, а также дети из многодетных семей.

В настоящее время в таких разновозрастных группах центра как «Ладушки», «Тропинка», «Архимед» заняты более 100 семей. В случае его закрытия, родители лишатся возможности помочь своим детям в необходимой социализации.

Конкурс на занимаемое центром «Развитие» помещение площадью 70 кв. м. в историческом центре столицы недавно выиграла АНО «Поколение спорта», зарегистрированная 17 июня 2015 года, и на текущий момент, как заявила Савельева, не ведущая какой-либо деятельности. По словам директора «Развития», сам конкурс и его исход стали абсолютно неожиданными для сотрудников и посетителей центра.

Савельева отметила, что у педагогов и родителей вызывает недоумение то, как был организован конкурс. Во-первых, объявление о его проведении появилось на сайте управы 31 декабря. Также она отмечает поспешность, с которой постарались утвердить результаты конкурса.

«Все было сделано, на наш взгляд, максимально поспешно. В первой половине дня 16 февраля на сайт были вывешены результаты конкурса, а на 18:00 было назначено заседание совета депутатов, которое должно было утвердить решение конкурсной комиссии. Наши возражения по поводу нарушений при проведении конкурса председателем совета депутатов ВМО «Мещанское» Александром Закускиным в расчет приняты не были, как, впрочем, и возражения некоторых депутатов», — пояснила руководитель детского центра.

Далее, по словам Савельевой, сотрудники «Развития» обнаружили, что видеоматериалы заседания не отразили позицию центра, а в письменном протоколе указано лишь, что совет депутатов утвердил решение конкурсной комиссии.

Недоумение Савельевой вызвал и тот факт, что Александр Закускин был в составе конкурсной комиссии, проводившей конкурс, а потом выступил уже как председатель совета депутатов, утверждавших результаты конкурса.

«Интересная ситуация: он сам же был в составе конкурсной комиссии, и он же возглавлял совет депутатов, который утверждал ее решение. По нашему наблюдению на депутатов было оказано давление, поскольку голосование проводилось 3 раза. До тех пор, пока не был достигнут желаемый результат», — подчеркнула Савельева.

Она также заявила, что главы совета депутатов ВМО «Мещанское» Александр Закускин знаком с руководителем выигравшей конкурс АНО «Поколение спорта» Алексеем Грачевым. И хотя этот момент не несет в себе ничего компрометирующего, но, как утверждает Савельева, именно победитель конкурса первым узнал о его проведении и подал заявку.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM заявил глава АНО «Поколение спорта» Алексей Грачев, его заявка победила на конкурсе по той причине, что он намерен проводить занятия только для жителей района «Мещанский», чего не делали в центре «Развитие», так как в центр приезжали воспитанники со всей Москвы. Стоит отметить, что ключевым условием конкурса являлось обязательство оказывать услуги жителям района, и именно этого сотрудники «Развития» и не смогли доказать.

Грачев отметил, что готов трудоустроить всех педагогов «Развития» и сохранить все существующие группы для жителей района.

«Представители центра «Развитие» присутствовали на совете депутатов и устроили там балаган, потому что они считают, что рушат их деятельность. Но это не так, помещение находится в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Мещанского района. И предназначено оно для реализации досуговой деятельности молодежи в районе», — пояснил директор «Поколения спорта».

Алексей Грачев отметил, что являясь юристом по образованию, он с 2012 года в правительстве Московской области занимается социальными проектами. И теперь решил продолжить данную деятельность в новом качестве уже на территории района, в котором сам проживает. Для чего летом 2015 года создал «Поколение спорта», который работает для развития уличного спорта в районе.

В заключение Грачев уточнил, что с 2011 года занимал должность руководителя исполкома партии «Единая России» Мещанского района, и по роду деятельности действительно знаком с муниципальным депутатом Александром Закускиным.

«Естественно, мы знакомы с ним, но это рабочие отношения. Скрывать это глупо», — заключил Грачев.

Как заявляют сотрудники центра «Развития», в ближайшее время они намерены обратиться в суд.