Красноярск, 2 марта, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Обсуждавшиеся на экономическом форуме в Красноярске пути развития отечественной энергетики, предлагаемые правительством, проанализировал постоянный автор ИА REGNUMМаксим Рева.

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На форуме в Красноярске члены правительства признали, что Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года — «Стратегия 2020» — по своим ключевым параметрам не будет выполнена. Такое признание неудивительно, поскольку стратегия была рассчитана при высоких ценах на нефть, а её провал только ещё раз доказывает, что в 2011 году, когда правительство РФ ее представляло, то, несмотря на всю сопутствующую либеральную риторику относительно необходимости «слезть с нефтяной иглы», реально рассчитывало именно на перераспределение нефтегазовых доходов.

Теперь же, понимая, что ради будущего страны все же необходимо будет пойти на непопулярные меры, которые нужно было претворить в жизнь ещё 10 лет назад и которые тогда были бы на порядок менее болезненны, правительство решило снять с себя ответственность и для этого предлагает обществу «найти консенсус и прийти к общему знаменателю».

«Мы договорились, что «Стратегия 2030» должна быть не каким-то правительственным документом, а документом общества. То есть она должна пройти именно широкое общественное обсуждение и быть если не консенсусом, то действительно воспринимаемой позитивно подавляющей частью общества», — сказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Аркадий Дворкович.

Таким образом, провалив «Стратегию 2020», правительство ждет, что очередная «Стратегия 2030» будет принята в обществе с пониманием. Это довольно странно, поскольку уже на самом Красноярском форуме было отчётливо видно отсутствие консенсуса не то что в обществе, а в самой российской элите.

Что уж говорить о том, что для реализации действительно новой стратегии правительству придется начать с себя, а уж это выглядит совершенно невероятным. Прежде чем предлагать «общественное обсуждение» и ожидать «консенсуса», хорошо бы правительству заняться собой. Как говорили древние, «Medice, cura te ipsum!», что означает «Врачу, исцелися сам!».

Подробности читайте здесь: Нарцисс: правительство России меняет очередную «стратегию», но не себя

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