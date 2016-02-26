Кишинёв, 26 февраля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. «Республика Молдова воюет с Россией еще с 1992 года, когда Россия оккупировала территорию нашей страны на левом берегу Днестра», — заявил 26 февраля на заседании парламента Молдавии лидер входящей в правящую коалицию Либеральной партии Михай Гимпу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Палата №6». реж. Александр Горновский, Карен Шахназаров. 2009. Россия Доктор и пациент

Комментируя инициативу Партии коммунистов о вотуме недоверия министру обороны от Либеральной партии Анатолию Шалару за антироссийские и пронатовские заявления, Гимпу сказал, что Шалару «выполняет свою работу честно и достойно». «Республика Молдова — независимое государство, и мы будем защищать независимость от тех, кто нас оккупировал», — добавил Гимпу.

«Я был президентом Республики Молдова, но не знал, что мы воюем с Россией, — сказал в свою очередь лидер коммунистов Владимир Воронин. — После таких заявлений и Шалару, и Гимпу нужно провериться у психиатра».

«В данном случае я — доктор, а вы — больные», — отреагировал Гимпу.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.