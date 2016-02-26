Калининград, 26 февраля, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Калининградские школьники передали в Белоруссию родственникам командира миномётного взвода Флора Заболоцкого орден Красной Звезды, найденный во время раскопок на Балтийской косе.

39.mvd.ru Портрет Флора Заболоцкого и найденный орден

Награду принял руководитель калининградского отделения посольства Белоруссии в России Василий Горбатенко. Орден нашли в апреле прошлого года юные любители военной истории из отряда «Балтийская звезда», шефство над которым взяли калининградские полицейские.

Спустя год по выбитому на ордене номеру удалось установить личность героя. Им оказался командир миномётного взвода Флор Заболоцкий, призванный на фронт в июне 1942 года. Заболоцкий воевал на Волховском фронте, был командиром огневого взвода 4-й батареи 145-го минометного полка 5-й минометной бригады

Орденом Красной Звезды Флор Заболоцкий был награждён в 1943 году. В наградном листе читаем:

«Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды — за то, что, командуя огневым взводом с 22.07.43 по 03.03.43 г. , огнём своих миномётов подавил огонь 2-х мин[омётных]батарей, огонь шестиствольного миномёта, уничтожил взвод ротных миномётов и до 40 солдат противника. Взвод, которым командует т. Заболоцкий, за время боёв не имеет потерь как в личном, так и в конском составе».

Младший лейтенант Заблоцкий погиб в возрасте 21 года.