Ярославль, 26 февраля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Уроженец второго по величине города Ярославской области Рыбинска Алексей Овчинин выбрал к предстоящему полету в космос позывной «Бурлак». Об этом сам космонавт объявил журналистам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото Алисы Негрецкуловой

«Позывной «Бурлак» я выбрал неспроста. Это связано с тем, что я родом из Рыбинска, который некогда был своеобразной столицей бурлаков. Этот позывной будет напоминать о родине, о том месте, где я родился», — объяснил Алексей Овчинин.

Кроме того, Овчинин поведал, что членами экипажа даже сделан шуточный постер на основе всемирно известной картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». В лицах бурлаков угадывается портретное сходство с космонавтами и астронавтами МКС-47/48, а тянут за собой они ракету-носитель.

Старт экипажа с бортинженером Алексеем Овчининым, его коллегой по Роскосмосу Олегом Скрипочкой и астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом состоится 19 марта 2016 года.