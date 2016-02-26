Калининград, 26 февраля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Безвизовый режим в Калининградскую область снимет напряжение между европейцами и россиянами. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал калининградский депутат, глава думского комитета по международным и межрегиональным отношениям Александр Мусевич, комментируя соответствующее заявление замминистра экономического развития России Александра Цыбульского.

Андрей Выползов ИА REGNUM Калининград на карте Балтийского региона в немецком Киле

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 26 февраля, в Калининграде во время совещания под руководством премьера Дмитрия Медведева, замглавы Минэкономразвития Цыбульский в рамках работы над законом «О социально-экономическом развитии Калининградской области» предложил отменить визы иностранным туристам, посещающих российский эксклав.

«Это то, что мы неоднократно, но очень осторожно, говорили российским властям, понимая, что подобные решения должны быть взвешены и хорошо продуманы, — сказал ИА REGNUM Мусевич. — Если же такие предложения звучит от Москвы, то это блестяще».

По мнению депутата Калининградской облдумы, если удастся реализовать безвизовый проезд, то «Калининград ждут иметь хорошие перспективы». «Во-первых, рост иностранных туристов привлечёт финансы в город. Во-вторых, с точки зрения гуманизма — это один из шагов, который снимет напряжение между людьми в России и Евросоюзе», — считает Мусевич.

Депутат отметил, что усложнённое оформление российской визы отталкивает иностранцев от путешествий в Россию и, в частности, в Калининградскую область.

«Я сейчас еду из польского Щецина, где прошла рабочая встреча по подготовке форума Южной Балтики, — продолжил парламентарий. — На встрече я общался с немецкими коллегами, которых нам удалось влюбить в Калининград. И они говорят, что с радостью приезжали бы к нам почаще, но очень большие проблемы с визой. Это реальный барьер для тех иностранцев, кто к нам расположен благожелательно и готов приехать, чтобы затем в своей стране, среди своего окружения разрушать миф о русских, как об «агрессорах», как пишут о нас в европейских СМИ».

ИА REGNUM уточняет, что иностранцу довольно сложно получить длительную и многоразовую российскую визу, в отличие от российских туристов, которым дипмиссии многих страны ЕС оформляют сразу годовые визы. Консульский сбор при обычном оформлении российской визы (10 рабочих дней) составляет 35 евро, при срочном оформлении (три дня) — 70 евро, без учёта комиссии визовых центров.