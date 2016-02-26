Ярославль, 26 февраля, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Волжская территориальная избирательная комиссия 26 февраля все же зарегистрировала Владимира Денисова в качестве кандидата на пост мэра второго по величине города Ярославской области — Рыбинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой ТИК. По словам председателя Волжской ТИК Аллы Качаловой, принятое решение носит скорее формальный характер, решение суда о восстановлении Денисова в правах кандидата было обязательным. Напомним, что 11 февраля 2016 года эта же комиссия отказала выдвиженцу партии «Родина» Владимиру Денисову на том основании, что он по-прежнему числился в партии «Единая Россия». Лишь в суде ему удалось доказать свой выход из партии.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единую Россию» Владимир Денисов покинул после поражения на партийных праймериз от нынешнего заместителя мэра города по ЖКХ Дениса Добрякова. Отметим, что после праймериз предвыборная активность, если судить по наружной агитации, пошла вниз. Агитации в городе просто не видно.

«Избирательная кампания идет очень тихо. Кандидаты до сих пор не прислали нам ни одного агитационного материала, и в городе их нет. По-моему, все силы ушли на праймериз и процесс регистрации», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Волжской ТИК Алла Качалова.

По ее словам, Владимир Денисов мог и не прекращать агитацию и имел возможность ее вести с момента выдвижения. Теперь за места главы Рыбинска будут бороться 7 кандидатов, победитель определиться в один тур простым большинством голосов.