Москва, 26 февраля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. «Год кино — это посевная. Нам нужно больше дебютов» — заявил в Госдуме народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко, читая в Госдуме лекцию на тему «Год российского кино: проблемы и задачи». Об этом сегодня сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из т/п «Звезды русского мира» от 27.01.2016. Русский мир ТВ Владимир Хотиненко

«Год кино закончится, и нас спросят — «Ну и что у нас случилось в Год кино?», — сказал режиссёр, — «И главное, с моей точки зрения, ни в коем случае не потратиться на торжества и не уделить внимание празднованиям, а заложить процессы, посеять. Нужно, чтобы молодёжь поговорила с молодёжью».

Поясняя важность дебютов, Хотиненко отметил, что нынешний год попал между двумя судьбоностыми датами: столетием Первой мировой войны и грядущим столетием Революции 1917 года. Оба эти события радикально повлияли на развитие России и мира. Поэтому, Год кино ставит перед нами вопросы: «Что такое Россия?» и «Кто такие мы?».

«Пока молодёжи не будет дан шанс, мы реальную картину мира не увидим, не увидим реальную картину России», — пояснил режиссёр, добавив, что именно молодёжь своим незамыленным взглядом может найти новое лицо, новых героев, и тогда может быть начнётся новая жизнь для отечественного кинематографа.

Говоря о дебютах, Хотиненко привёл пример так называемого «якутского феномна»: «В Якутии смотрят своё кино, больше ничьё не смотрят, они отказались от другого кино. Там за очень небольшие деньги снимают своё кино и показывают в кинотеатрах. У них образовалась своя микрокиноиндустрия, причём, разножанровая и есть очень неплохие картины».

«Интереснее России страны нет», — подытожил режиссёр, — «Я езжу много и знаю, из чего состоит мир», поэтому понять себя, понять, кто такие мы — это очень важно сегодня.

В Госдуме Владимир Хотиненко продолжил цикл лекций, приуроченных к Году российского кино. Цикл стартовал 10 февраля. С лекциями уже выступали председатель Союза кинематографистов Никита Михалков и кинорежиссёр-документалист Сергей Мирошниченко.