Дамаск, 26 февраля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Представители сирийской оппозиции заявили 26 февраля, что группировки, сражающиеся против президента Сирии Башара Асада, будут соблюдать двухнедельное перемирие, тем не менее отметив, что правительство и союзные войска не должны возобновлять боевые действия под предлогом борьбы с терроризмом, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

«Верховный комитет по переговорам (ВКП) подтверждает согласие Cвободной сирийской армии и вооруженных групп оппозиции на временное перемирие, начинающееся с полуночи субботы», — говорится в заявлении комитета.

В Верховном комитете по переговорам заявили, что правительство и его союзники не должны использовать «предложенный текст для продолжения боевых действий против оппозиционных фракций под предлогом борьбы с терроризмом».

Напомним, в ВКП входят силы, оппозиционные официальным властям Сирии. Сам комитет был образован в Эр-Рияде перед началом переговоров о мирном урегулировании сирийского конфликта, которые должны были пройти при посредничестве специального представителя ООН Стафана де Мистуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля 2016 года по инициативе РФ состоялись телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Бараком Обамой, в ходе которых сторонам удалось достичь договоренностей относительно перемирия в Сирии, которое наступит с 27 февраля.