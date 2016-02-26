Екатеринбург, 26 февраля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Свердловской области за 2015 году было выявлено 150 случаев онкологических и гематологических заболеваний у детей. Это на 18 вновь выявленных случаев заболеваний больше, чем в 2014 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Областной детской клинической больницы №1 Елена Жукова корреспонденту ИА REGNUM.

Онкология Заболеваемость и смертность в Свердловской области

Тем не менее, по данным отдела детской онкологии и гематологии ОДКБ №1 показатель смертности от злокачественных онкологических заболеваний среди детей и подростков в Свердловской области остается наиболее низким среди субъектов РФ при относительно стабильно высокой заболеваемости. В 2015 году это 3,5 случаев на 100 тыс. детского населения. Этот показатель неуклонно снижается с 1990 года, когда смертность составляла 7,3 случая на 100 тысяч детского населения. А вот случаи заболевания с 1990 года неуклонно растут. Вновь выявленных заболеваний на 100 тысяч детского населения в 1990 году было 9 случаев, а в 2015-м — 16.

Онкология Заболеваемость и смертность в Свердловской области

Основная часть детей (15 пациентов) умерли в специализированном реанимационном отделении ГБУЗ СО ОДКБ №1, где оказывалась вся необходимая медицинская помощь. Ещё 14 обречённых детей были выписаны в стационар по месту жительства либо домой под наблюдение службы паллиативных состояний и участкового педиатра. В больнице не смогли сообщить, сколько из них умерли, но по словам родственников детей некоторых из выписанных умирать уже нет в живых.

В 2011 году в отделении пролечились 127 детей и подростков, из них 16 с рецидивами (12,6%), в 2012 году — 131, из них 18 рецидивов (13,63%), в 2013 году — 128, из них 15 рецидивов (11,72%), в 2014 году — 132, из них 23 рецидивов (17,42%). В 2015-м было 150 заболевших, среди которых 26 с рецидивами.

Начальник отдела детской онкологии Олег Таракаев сообщил, что качественная медицинская диагностика в Свердловской области позволяет лучше выявлять онкологические заболевания у детей. Незначительное увеличение числа вновь выявленных больных, по его мнению, связано с повышением рождаемости в регионе. Олег Таракаев отметил, что определённых успехов в лечении детей и подростков удалось достичь благодаря централизованному процессу получения медицинской помощи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области увеличилось число пролеченных детей с онкологическими заболеваниями. По словам Елены Жуковой, это обусловлено улучшением технологий и возможностью трансплантации материала от родственников пациентов.