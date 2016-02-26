Кингстон, 26 февраля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Подведены итоги состоявшихся 25 февраля на Ямайке парламентских выборов. Вопреки прогнозам и данным социологических опросов, правящая Народная Национальная партия Ямайки (социал-демократической ориентации) проиграла выборы и уступила первенство лейбористам. По существующему на Ямайке законодательству пост премьер-министра должен занять лидер победившей лейбористской партии — Эндрю Холнесс, сообщает Cleaner.

ИА REGNUM Эндрю Холнесс

Придя к власти под лозунгами демократического социализма, Народная Национальная партия приняла ряд прогрессивных законов, в частности, о минимальной заработной плате, декретном отпуске, о расширении прав профсоюзов, о жилищном строительстве и модернизации больниц. Также было введено бесплатное образование с субсидированием транспорта, питания и униформы для детей из малообеспеченных семей и бесплатное здравоохранение, осуществлялась программа борьбы с неграмотностью, что вызвало особе неудовольствие у транснациональных монополий ввело налоги на добычу полезных ископаемых в стране.

Парад поражений социалистов в регионе продолжается.