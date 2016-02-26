Вашингтон, 26 февраля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple подала в суд штата Калифорния ходатайство об отмене судебного решения, обязывающего Apple помочь ФБР взломать смартфон террориста из Сан-Бернардино Саида Фарука, передает Reuters.

pexels.com iPhone фирмы Apple

В заявлении корпорации указывается, что создание возможности для обхода систем защиты смартфонов может подвигнуть власти на следующие шаги: записи разговоров, доступ к видео‑ и фотокамере и определение местонахождения владельца.

Ранее глава корпорации Apple Тим Кук уже заявлял, что требования ФБР о взломе смартфона террориста в Сан-Бернардино станут опасным прецедентом. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и генеральный директор Google Inc. Сундар Пичаи поддержали Apple в ее дискуссии с ФБР.

Руководство Apple заявило, что вопросы шифрования данных на ее смартфонах надо решать не в суде, а в Конгрессе США. Глава ФБР Джеймс Коми и старший вице-президент по юридическим вопросам Apple Брюс Сьюэлл должны выступить там 1 марта на соответствующих слушаниях.

Напомним, что 2 декабря 2015 года в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) жертвами нападения террористов стали 14 человек. Суд в Лос-Анджелесе обязал Apple оказать техническую помощь ФБР для доступа к данным iPhone нападавшего Саида Фарука.